Bleacher Report: Леброн может потерять более $ 400 тыс. за каждый пропущенный матч

Если сезон-2019/2020 НБА не будет возобновлён, звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может потерять более $ 400 тыс. за каждый пропущенный матч. Об этом сообщает Bleacher Report.
НБА и профсоюз игроков в настоящий момент обсуждают возможность удержания до 25 процентов заработной платы игроков в случае отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата. Согласно коллективному соглашению, баскетболисты будут терять примерно 1 процент от гонорара за каждую отменённую игру.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.
Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
Смотрите самые интересные факты о Леброне Джеймсе в видео на «Чемпионате».
- 3 апреля 2020
-
09:02
-
00:47
- 2 апреля 2020
-
23:58
-
23:38
-
21:58
-
20:58
-
19:56
-
17:34
-
16:55
-
13:10
-
12:44
-
11:47
-
10:27
-
09:07
- 1 апреля 2020
-
23:12
-
21:47
-
19:51
-
18:41
-
17:52
-
16:00
-
14:59
-
13:00
-
11:59
-
11:10
-
09:51
-
05:26
-
00:39
- 31 марта 2020
-
23:51
-
22:53
-
21:30
-
20:34
-
19:24
-
18:49
-
17:52
-
14:45