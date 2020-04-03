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Bleacher Report: Леброн может потерять более $ 400 тыс. за каждый пропущенный матч

Bleacher Report: Леброн может потерять более $ 400 тыс. за каждый пропущенный матч
Баскетбол / НБА 0

Если сезон-2019/2020 НБА не будет возобновлён, звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может потерять более $ 400 тыс. за каждый пропущенный матч. Об этом сообщает Bleacher Report.

НБА и профсоюз игроков в настоящий момент обсуждают возможность удержания до 25 процентов заработной платы игроков в случае отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата. Согласно коллективному соглашению, баскетболисты будут терять примерно 1 процент от гонорара за каждую отменённую игру.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.

Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

Смотрите самые интересные факты о Леброне Джеймсе в видео на «Чемпионате».

Источник: 90% игроков НБА получили менее половины своей зарплаты за сезон
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