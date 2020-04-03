Абдул-Джаббар отреагировал на избрание Джордана лучшим игроком студенческого баскетбола

Легендарный Майкл Джордан победил в конкурсе ESPN на лучшего игрока в истории студенческого баскетбола. Болельщики попарно сравнивали спортсменов. В результате голосования Джордан прошёл по сетке мини-турнира до финала и превзошёл там Ларри Бёрда.



Шестикратный чемпион НБА в составе «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар стал одним из тех, кто не согласен с победой Джордана в голосовании на лучшего игрока в истории NCAA.



Абдул-Джаббар опубликовал пост в «Твиттере» с аббревиатурой LMAO. Она означает, что автор «просто умирает от смеха».



Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.



Видео с редкими кадрами Майкла Джордана в школьной команде можно посмотреть на «Чемпионате».