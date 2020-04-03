Евролига представила подборку лучших моментов сезона с участием Нандо де Коло

Пресс-служба Евролиги опубликовала видео, в котором показаны лучшие моменты сезона-2019/2020 с участием разыгрывающего турецкого «Фенербахче» Нандо де Коло.



Сезон Евролиги был официально приостановлен из-за объявленной пандемии коронавируса. Нандо до паузы набирал в среднем 15,9 очка, 3,0 подбора и 3,0 передачи за матч.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Euroleague.

Напомним, сезон прерван. 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников, следуя рекомендациям соответствующих органов здравоохранения и местных органов власти.