Генменеджер «Жальгириса»: можем завершить сезон без американцев, но это будет уже не то

Генеральный менеджер «Жальгириса» Паулис Мотеюнас поделился мыслями о возможном возобновлении сезона Евролиги без участия американских легионеров. По его словам, такой сценарий возможен, вместе с тем функционер признал, что турнир многое потеряет.

«Думаю, такой вариант возможен. Но как будут выглядеть команды? Это будет уже не то, не тот чемпионат, не те составы. Вы собираете команды и хотите, чтобы сезон завершал определённый состав. Мы находим командную химию, играем вместе. Если убрать из состава американцев, то ради чего проделывалась вся предыдущая работа?» — приводит слова Мотеюнаса Eurohoops.

Напомним, сезон Евролиги приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Руководство турнира отказывается завершать чемпионат досрочно.