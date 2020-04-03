Принтезис пожертвовал на борьбу с пандемией коронавируса аппараты искусственного дыхания
Форвард «Олимпиакоса» Георгиос Принтезис не остался в стороне от пандемии коронавируса. Баскетболист принял решение включиться в борьбу с опасным заболеванием и приобрёл аппараты искусственной вентиляции лёгких для одной из больниц греческого острова Сирос, сообщает Eurohoops.
В Греции на сегодняшний день зарегистрировано более 1500 случаев заражения опасным заболеванием.
Вспышка нового типа коронавируса была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР). Уже в середине минувшего месяца ВОЗ объявила о начале пандемии. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 1 млн случаев заражения, более 58 тыс. из них стали смертельными.
Вирус проник более чем в 190 стран мира.
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