Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

НБА предлагает сократить зарплаты игроков на 50%

НБА предлагает сократить зарплаты игроков на 50%
Баскетбол / НБА 0

Руководство НБА предложило сократить игрокам зарплаты на 50%, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Лига предлагает пойти на урезание заработной платы уже с 15 апреля.

В свою очередь профсоюз игроков предлагает другие меры — сокращение зарплат на 25% начиная с середины мая.

Напомним, из-за приостановки сезона команды НБА и вся лига несёт колоссальные убытки. Регулярный чемпионат был приостановлен в середине марта, когда коронавирусная инфекция была обнаружена у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Сам француз уже излечился от опасного заболевания.

Дата возобновления регулярного чемпионата ещё не определена. В НБА обсуждают возможность проведения оставшихся матчей в Лас-Вегасе.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020