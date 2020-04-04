НБА предлагает сократить зарплаты игроков на 50%

Руководство НБА предложило сократить игрокам зарплаты на 50%, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Лига предлагает пойти на урезание заработной платы уже с 15 апреля.

В свою очередь профсоюз игроков предлагает другие меры — сокращение зарплат на 25% начиная с середины мая.

Напомним, из-за приостановки сезона команды НБА и вся лига несёт колоссальные убытки. Регулярный чемпионат был приостановлен в середине марта, когда коронавирусная инфекция была обнаружена у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Сам француз уже излечился от опасного заболевания.

Дата возобновления регулярного чемпионата ещё не определена. В НБА обсуждают возможность проведения оставшихся матчей в Лас-Вегасе.