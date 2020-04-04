Брайант, Данкан и Гарнетт будут включены в Зал славы НБА

Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант, погибший в результате крушения вертолёта 26 января, будет включён в Зал славы баскетбола в 2020 году, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Помимо Брайанта с список номинантов на включение в Зал славы НБА попадут Тим Данкан, Кевин Гарнетт, баскетболистка Тамика Кэтчингс и четыре тренера: Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс и Эдди Саттон.



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 раз — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».



Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».