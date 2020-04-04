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Смит: если «Лейкерс» проиграют в сезоне-2020, Леброн никогда не выиграет с ними титул

Смит: если «Лейкерс» проиграют в сезоне-2020, Леброн никогда не выиграет с ними титул
Баскетбол / НБА 0

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что у баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса остался последний шанс выиграть чемпионат НБА с калифорнийской командой.

«Если Леброн Джеймс и «Лейкерс» проиграют в нынешнем сезоне, Леброн никогда не выиграет чемпионский титул в Лос-Анджелесе», — написал в «Инстаграме» Стивен Эй Смит.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, когда коронавирусная инфекция была обнаружена у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Француз уже излечился от опасного заболевания.

Дата возобновления регулярного чемпионата ещё не определена. В НБА обсуждают возможность проведения оставшихся матчей в Лас-Вегасе.

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