Смит: если «Лейкерс» проиграют в сезоне-2020, Леброн никогда не выиграет с ними титул
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что у баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса остался последний шанс выиграть чемпионат НБА с калифорнийской командой.
«Если Леброн Джеймс и «Лейкерс» проиграют в нынешнем сезоне, Леброн никогда не выиграет чемпионский титул в Лос-Анджелесе», — написал в «Инстаграме» Стивен Эй Смит.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, когда коронавирусная инфекция была обнаружена у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Француз уже излечился от опасного заболевания.
Дата возобновления регулярного чемпионата ещё не определена. В НБА обсуждают возможность проведения оставшихся матчей в Лас-Вегасе.
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