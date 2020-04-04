НБА склоняется к тому, чтобы завершить сезон досрочно

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации склоняется к тому, чтобы завершить сезон-2019/2020 досрочно, сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст.



«Сейчас в лиге наблюдается значительный пессимизм», — цитирует Брайана Уиндхорста Bleascher Report.



Напомним, чемпионат НБА прервался 11 марта после того, как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор вирус остановил почти все спортивные мероприятия по всему миру.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более одного миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. случаев со смертельным исходом. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс. человек.