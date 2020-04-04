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Ванесса Брайант: включение Коби в Зал славы — пик его карьеры

Ванесса Брайант: включение Коби в Зал славы — пик его карьеры
Баскетбол / НБА 0

Вдова легендарного Коби Брайанта Ванесса Брайант прокомментировала новость о включении баскетболиста в Зал славы НБА. По её словам, это событие можно назвать пиком карьеры Коби.

«Мне бы хотелось, чтобы сейчас он был с нами и мог отпраздновать это событие. Это пик его карьеры и вершина всех его достижений», — приводит слова Ванессы Брайант обозреватель Кайл Гун на своей странице в «Твиттере».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта.

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