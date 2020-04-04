Владелец «Бруклина» и правительство Китая пожертвовали Нью-Йорку 1000 аппаратов ИВЛ

Владелец «Бруклин Нетс» Джо Цай в сотрудничестве с правительством Китайской Народной Республики и известным бизнесменом Джеком Ма пожертвовали на нужды штата Нью-Йорк 1000 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил на своей странице в «Твиттере» губернатор штата Эндрю Куомо.
«Наконец у нас есть хорошая новость. Правительство Китая пожертвовало нам 1000 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Благодарю КНР, Джо Цая, Джека Ма, а также благотворительные фонды Джо Цая и Джека Ма», — написал политик.
Напомним, штат Нью-Йорк является наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса регионом США. Здесь зарегистрировано более 113 тыс. случаев заражения, 3,5 тыс. из них стали смертельными. Всего в США зарегистрировано более 283 тыс. человек, заразившихся коронавирусом.
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