Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Владелец «Бруклина» и правительство Китая пожертвовали Нью-Йорку 1000 аппаратов ИВЛ

Владелец «Бруклина» и правительство Китая пожертвовали Нью-Йорку 1000 аппаратов ИВЛ
Баскетбол / НБА 0

Владелец «Бруклин Нетс» Джо Цай в сотрудничестве с правительством Китайской Народной Республики и известным бизнесменом Джеком Ма пожертвовали на нужды штата Нью-Йорк 1000 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил на своей странице в «Твиттере» губернатор штата Эндрю Куомо.

«Наконец у нас есть хорошая новость. Правительство Китая пожертвовало нам 1000 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Благодарю КНР, Джо Цая, Джека Ма, а также благотворительные фонды Джо Цая и Джека Ма», — написал политик.

Напомним, штат Нью-Йорк является наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса регионом США. Здесь зарегистрировано более 113 тыс. случаев заражения, 3,5 тыс. из них стали смертельными. Всего в США зарегистрировано более 283 тыс. человек, заразившихся коронавирусом.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020