НБА передала штату Нью-Йорк 1 млн медицинских масок
Национальная баскетбольная ассоциация передала штату Нью-Йорк, наиболее пострадавшему от эпидемии коронавируса, 1 млн медицинских масок.
Об этом в «Твиттере» сообщил губернатор штата Эндрю Куомо. «Мы очень благодарны за средства индивидуальной защиты, они нам критически необходимы», — написал Куомо.
НБА приостановила розыгрыш регулярного чемпионата после того, как коронавирус был обнаружен у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже вирус был выявлен ещё у ряда игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
В штате Нью-Йорк выявлено 102863 случая заражения COVID-19. Число жертв — 2935. США находятся на первом месте в мире по числу инфицированных, опережая Испанию, Италию и Китай.
Владелец «Бруклина» и правительство Китая пожертвовали Нью-Йорку 1000 аппаратов ИВЛ
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