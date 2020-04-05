НБА хочет организовать турнир H-O-R-S-E с участием звёзд лиги
Руководство НБА намерено организовать турнир H-O-R-S-E с участием звёзд лиги, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Вероятнее всего, шоу будет транслироваться на ТВ, а сами игроки будут соперничать друг с другом в домашних условиях, в своих залах, чтобы соблюдать условия карантина. Другие детали пока не раскрываются.
Напомним, на данный момент сезон в НБА приостановлен на неопределённый срок. Причиной тому послужила пандемия коронавируса, которая в США пока только набирает обороты. Вчера, 4 апреля, президент США Дональд Трамп провёл переговоры с руководителями всех крупных лиг страны и отметил, что рассчитывает на возвращение болельщиков на арены лишь в августе или сентябре.
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