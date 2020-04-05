«Реал», «Анадолу Эфес» и «Валенсия» не планируют сокращать зарплаты игрокам
Три клуба Евролиги не намерены сокращать зарплаты своим игрокам. Речь идёт о мадридском «Реале», стамбульском «Анадолу Эфес» и «Валенсии», представляющей одноимённый город, сообщает Eurohoops.
Напомним, ожидается, что большинство команд будет вынуждено пересмотреть бюджеты из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке сезона.
Прогнозируется, что сезон Евролиги может быть возобновлён в летние месяцы. Сейчас в турнире лидирует «Анадолу Эфес». Команда из Стамбула в минувшем сезоне участвовала в финальном матче Евролиги и в этом сезоне также претендовала на трофей.
Напомним, на сегодняшний день в мире зарегистрировано уже более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 60 тыс. из них стали смертельными.
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