Рыжов: расстановку сил изменит экономическая ситуация в каждой отдельной стране

Баскетбольный агент Станислав Рыжов поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на европейский баскетбол и изменит расстановку сил из-за сложной экономической ситуации.
«Расстановку сил изменит экономическая ситуация в каждой отдельной стране. Поэтому вопрос скорее к правительствам государств, как они будут поддерживать местную экономику, частью которой спорт является. Очевидно одно: клубы, которые уже объявили сотрудникам, что выплатят контракты полностью несмотря ни на что — а таких клубов немало, — делают инвестицию в свою репутацию на будущее и потом смогут подписывать более сильных игроков за меньшие деньги.
Вся баскетбольная индустрия уже две недели занимается только этими спорами. Мы, как агенты, конечно, хотим, чтобы наши игроки и тренеры получили максимальные компенсации, но большинство понимает, что уменьшение рабочих мест — читай, закрытие клубов — будет невыгодно всем и даже тем, кто в это сложное время бравирует лозунгами из серии «мы заставим выплачивать всё». Поэтому нужно находить компромиссы, как бы очевидно это ни звучало», — цитирует Рыжова телеграм-канал «Перехват».
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