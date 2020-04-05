Пау Газоль: для миллионов людей в мире пандемия коронавируса — что-то близкое и опасное

Центровой Пау Газоль поделился мнением о ситуации с коронавирусом.



«Многим из нас трудно понять из-за изоляции, что на самом деле происходит в местах, которые поражены вирусом. В зависимости от того, где вы живёте, то, что у вас за окном, может не совпадать с тем, что вы видите по телевизору. Где-то пожар, но на вашей улице может не быть даже дыма. Нам кажется, что это происходит где-то далеко. Но для миллионов людей в мире пандемия коронавируса не просто новость, а что-то пугающе близкое и смертельно опасное», — приводит слова Газоля Palyers Tribune.



Напомним, сезон НБА приостановлен на неопределённый срок. Причиной послужила пандемия из-за коронавируса, которая в США пока только набирает обороты. Вчера, 4 апреля, президент США Дональд Трамп провёл переговоры с руководителями всех крупных лиг страны. Он отметил, что рассчитывает на возвращение болельщиков на спортивные арены не ранее августа или сентября.