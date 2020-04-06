Астахов: не представляю, как Евролига хочет доиграть сезон

Руководители Евролиги, несмотря на досрочное завершение ряда национальных баскетбольных чемпионатов из-за пандемии коронавируса, надеются всё же доиграть сезон. Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов считает этот сценарий маловероятным.



«Судя по новостям, во всех странах Европы, в том числе в России, каждый день появляются новые инфицированные. Ситуация только ухудшается, по мнению специалистов, пик эпидемии не пройден. Поэтому я не представляю, как Евролига хочет доиграть сезон. Что делать, если чемпионат так и не сможет возобновиться? Было бы логично сохранить всех участников нынешнего розыгрыша. Как можно кого-то исключать из турнира или принимать новую команду, если сезон-2019/2020 не был завершён», — приводят слова Астахова «Известия».



Напомним, 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников.

Баскетбольная Евролига рассматривает вариант доиграть оставшуюся часть сезона в Москве