Болельщики назвали группу поддержки «Локомотива-Кубань» лучшей в Единой лиге ВТБ

Завершился виртуальный турнир, в котором читатели «Чемпионата» выбирали лучшую группу поддержки среди российских клубов, выступающих в Единой лиге ВТБ.

Стартовали в турнире 9 команд, а начался он с отборочного раунда, в котором встретились «Автодор» и «Енисей». Победителем пары стал красноярский танцевальный коллектив.

Затем начался кубок по олимпийской системе на выбывание. «Енисей» — «Химки», УНИКС – «Парма», «Локомотив-Кубань» — «Зенит» и ЦСКА – «Нижний Новгород». Победителя каждой пары определяли посетители нашего портала, голосовавшие в группе «ВКонтакте» «Чемпионата».



В финале встретились танцевальные команды «Химок» и «Локомотива-Кубань». В голосовании приняли участие рекордное для турнира количество болельщиков — 4251. Победу одержали чирлидеры из Краснодара, набравшие 2427 голосов.