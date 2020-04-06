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Болельщики назвали группу поддержки «Локомотива-Кубань» лучшей в Единой лиге ВТБ

Болельщики назвали группу поддержки «Локомотива-Кубань» лучшей в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Завершился виртуальный турнир, в котором читатели «Чемпионата» выбирали лучшую группу поддержки среди российских клубов, выступающих в Единой лиге ВТБ.

Стартовали в турнире 9 команд, а начался он с отборочного раунда, в котором встретились «Автодор» и «Енисей». Победителем пары стал красноярский танцевальный коллектив.

Затем начался кубок по олимпийской системе на выбывание. «Енисей» — «Химки», УНИКС – «Парма», «Локомотив-Кубань» — «Зенит» и ЦСКА – «Нижний Новгород». Победителя каждой пары определяли посетители нашего портала, голосовавшие в группе «ВКонтакте» «Чемпионата».

В финале встретились танцевальные команды «Химок» и «Локомотива-Кубань». В голосовании приняли участие рекордное для турнира количество болельщиков — 4251. Победу одержали чирлидеры из Краснодара, набравшие 2427 голосов.

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