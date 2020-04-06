Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Президент ЦСКА Ватутин: можно постараться доиграть матчи Евролиги в июне и начале июля

Президент ЦСКА Ватутин: можно постараться доиграть матчи Евролиги в июне и начале июля
Баскетбол / Евролига 0

Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил мнение, что если ситуация с коронавирусом пойдёт на спад и Евролига решит возобновить сезон-2019/2020, то можно постараться доиграть матчи турнира в июне и начале июля.

«Из-за пандемии коронавируса практически все европейские команды распущены. Потребуется время на восстановление авиасообщения между странами, возвращение игроков в расположение клубов, короткий тренировочный сбор.

При оптимистичном развитии событий можно постараться доиграть все матчи в июне и начале июля, уплотнив расписание. Тем более что большинство национальных лиг уже объявило о завершении соревнований», – приводит слова Ватутина «Известия».

Напомним, 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников.

Астахов: не представляю, как Евролига хочет доиграть сезон
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020