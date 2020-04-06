Президент ЦСКА Ватутин: можно постараться доиграть матчи Евролиги в июне и начале июля

Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил мнение, что если ситуация с коронавирусом пойдёт на спад и Евролига решит возобновить сезон-2019/2020, то можно постараться доиграть матчи турнира в июне и начале июля.
«Из-за пандемии коронавируса практически все европейские команды распущены. Потребуется время на восстановление авиасообщения между странами, возвращение игроков в расположение клубов, короткий тренировочный сбор.
При оптимистичном развитии событий можно постараться доиграть все матчи в июне и начале июля, уплотнив расписание. Тем более что большинство национальных лиг уже объявило о завершении соревнований», – приводит слова Ватутина «Известия».
Напомним, 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников.
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