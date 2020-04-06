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Си Джей Макколлум назвал лучших игроков НБА на данный момент

Си Джей Макколлум назвал лучших игроков НБА на данный момент
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум поделился своей версией списка лучших лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент.

«Я пока не буду включать в этот список Кевина Дюранта. Он сейчас травмирован, и мы вернёмся к его кандидатуре позже. Тройка лучших — это Леброн Джеймс, Кавай Леонард и Яннис Адетокунбо. Леброн — лучший на данный момент», — заявил Макколлум в интервью опубликованном на странице The Boardroom в «Твиттере».

Напомним, чемпионат НБА прервался 11 марта, после того как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор вирус остановил почти все спортивные мероприятия по всему миру.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения.

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