Си Джей Макколлум назвал лучших игроков НБА на данный момент

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум поделился своей версией списка лучших лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент.
«Я пока не буду включать в этот список Кевина Дюранта. Он сейчас травмирован, и мы вернёмся к его кандидатуре позже. Тройка лучших — это Леброн Джеймс, Кавай Леонард и Яннис Адетокунбо. Леброн — лучший на данный момент», — заявил Макколлум в интервью опубликованном на странице The Boardroom в «Твиттере».
Напомним, чемпионат НБА прервался 11 марта, после того как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор вирус остановил почти все спортивные мероприятия по всему миру.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения.
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