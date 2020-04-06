Кьюбан рекомендовал «Чикаго Буллз» взять Майкла Финли на должность генменеджера

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рекомендовал клубу «Чикаго Буллз», который ищет нового генерального менеджера, рассмотреть кандидатуру Майкла Финли.

«Майкл был бы великолепен на этой должности. Ему будет очень хорошо там. Он оказал огромное влияние на «Маверикс», так что теперь я даже не знаю, разрешу ли им поговорить с ним'', – приводит слова Кьюбана Sport Ilistrated.

Финли провёл в НБА 15 сезонов в качестве игрока. Свои лучшие сезоны форвард отыграл за «Даллас» (1995—2005). В настоящее время 47-летний специалист является вице-президентом по баскетбольным операциям «Маверикс».

НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.