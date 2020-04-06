ЦСКА составил подборку лучших данков в сезоне-2019/2020

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором собрала лучшие данки в исполнении баскетболистов клуба в сезоне-2019/2020.



«Самоизоляция – не повод скучать, смотрите подборку лучших бросков сверху от игроков ЦСКА», – говорится в подписи к видео.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига» и Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте @cskabasket.

Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона.

Позже в РФБ сообщили, что «именно Единая лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призёров чемпионата России, а исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги утверждает».



На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.