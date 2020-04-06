Форвард «Лейкерс» Кузма устроил дома показ мод и сам выступил моделью

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма во время пандемии коронавируса устроил у себя дома импровизированный показ мод. Баскетболист выступил в качестве модели.



Средние показатели Кузмы в сезоне-2019/2020 — 13,0 очка и 4,2 подбора за игру. «Лейкерс» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, имея соотношение побед и поражений 38-11, а «Нью-Йорк» (15-36) занимает 13-е место на «Востоке».

Видео доступно на странице ShowtimeForum в «Твиттере».

НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.