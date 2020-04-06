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Уолтон: философия Бёрда гласила: «Я отдам жизнь, отдам тело ради «Бостон Селтикс»

Уолтон: философия Бёрда гласила: «Я отдам жизнь, отдам тело ради «Бостон Селтикс»
Баскетбол / НБА 0

Легендарный центровой НБА Билл Уолтон рассказал, что делало его бывшего одноклубника по «Бостон Селтикс» Ларри Бёрда уникальным игроком.

«Ларри не нужны были большие перерывы, не нужны были тайм-ауты. Он не хотел, чтобы между матчами были свободные дни, не хотел выходных, не хотел ждать. Бёрд жаждал играть в баскетбол семь дней в неделю.

Этот парень был готов играть и доказывать постоянно. И в итоге это делал. Он был невероятно умный игрок, его аналитический склад ума помогал ему.

Его тело выдерживало все эти нагрузки. Он очень много работал, чтобы достичь своего уровня подготовки, много работал, когда уже был великим. Рядом были парни, которые могли взять на себя часть его работы. Но это было не про него. Его философия гласила: «Я отдам жизнь, отдам тело ради «Бостон Селтикс». И мы будем делать всё возможное, чтобы достигать цели каждый день», – приводит слова Уолтона TalkBasket.

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