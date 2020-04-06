Маркканен недоволен «Чикаго Буллз» и может попросить обмен

Тяжёлый форвард «Чикаго Буллз», один из лидеров команды из Иллинойса Лаури Маркканен недоволен тем, как развиваются дела клуба, сообщает Chicago SunTimes. По сведениям источников, об этом было известно ещё до приостановки регулярного чемпионата.

Указывается, что, если в «Чикаго» ничего не поменяется в ближайшее время, баскетболист будет искать другие варианты продолжения карьеры.

Лаури Маркканен — седьмой номер драфта 2017 года. С первого сезона в НБА он зарекомендовал себя как один из лучших баскетболистов «Чикаго» и вошёл в сборную новичков года. Всего в регулярных чемпионатах НБА за три сезона он провёл 170 матчей, набирая в них 16,1 очка, собирая 7,6 подбора, совершая 1,3 подбора и 0,6 передачи.