В «Нижнем Новгороде» работают над истекающими контрактами игроков

Генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов дал понять, что в клубе немного озадачены решением руководства Лиги чемпионов ФИБА доиграть турнир осенью и сделать это в формате «Финала восьми». По словам функционера, это порождает много вопросов, над которыми в клубе уже начали работать.

«Получится ли собрать команду к осени и что делать с истекающими контрактами? Мы сейчас работаем над этими вопросами. И если Лига чемпионов действительно возобновится, то сделаем всё возможное, чтобы доиграть сезон», — приводит слова Панова издание «Известия».

Напомним, в Лиге чемпионов ФИБА известны шесть участников «Финала восьми». «Нижнему Новгороду» предстоит сразиться за место в решающей стадии турнира с «Дижоном». Счёт в серии плей-офф — 1:1.