В «Нижнем Новгороде» работают над истекающими контрактами игроков
Генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов дал понять, что в клубе немного озадачены решением руководства Лиги чемпионов ФИБА доиграть турнир осенью и сделать это в формате «Финала восьми». По словам функционера, это порождает много вопросов, над которыми в клубе уже начали работать.
«Получится ли собрать команду к осени и что делать с истекающими контрактами? Мы сейчас работаем над этими вопросами. И если Лига чемпионов действительно возобновится, то сделаем всё возможное, чтобы доиграть сезон», — приводит слова Панова издание «Известия».
Напомним, в Лиге чемпионов ФИБА известны шесть участников «Финала восьми». «Нижнему Новгороду» предстоит сразиться за место в решающей стадии турнира с «Дижоном». Счёт в серии плей-офф — 1:1.
Читайте также
- 6 апреля 2020
-
18:25
-
17:32
-
16:39
-
15:09
-
14:17
-
14:01
-
12:37
-
11:41
-
10:20
-
09:53
-
09:28
-
09:00
- 5 апреля 2020
-
23:59
-
22:51
-
21:56
-
20:48
-
19:56
-
18:42
-
16:50
-
15:41
-
14:32
-
13:00
-
11:51
-
10:57
-
09:59
-
01:56
-
00:52
- 4 апреля 2020
-
23:58
-
22:48
-
21:59
-
20:57
-
19:58
-
18:24
-
17:21
-
16:45
Партнерский контент