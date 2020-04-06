Фурнье: всё меньше верится, что сезон НБА возобновят

Защитник «Орландо Мэджик» Эван Фурнье поделился мыслями о приостановке регулярного чемпионата НБА. Француз всё меньше верит в то, что сезон возобновят.

«Не знаю, как вам, но мне всё меньше верится в то, что сезон возобновят. Июль? Нам по крайней мере потребуется месяц на подготовку и возвращение кондиций, без этого количество травм будет зашкаливать. Кроме того – неужели мы сразу начнём с плей-офф», — приводит слова баскетболиста Eurohoops.

Напомним, регулярный чемпионат НБА приостановили в середине марта, когда у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера был диагностирован коронавирус. После болезнь обнаружили ещё у нескольких игроков и представителей разных клубов. В настоящий момент точной даты возобновления сезона НБА нет.

Не так давно президент США Дональд Трамп выразил надежду, что болельщики смогут вернуться на арены в августе или сентябре.