Тэйтум пожертвует $ 250 тыс. нуждающимся Бостона

Защитник «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум принял решение выделить $ 250 тыс. для поддержки нуждающегося населения Бостона (штат Массачусетс, США). Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме».

Тэйтум принял такое решение на фоне дальнейшего распространения коронавируса.

Кроме этого, Тэйтум скооперировался с защитником «Вашингтон Уизардс» Брэдли Билом для помощи Сент-Луису (штат Миссури, США), который является для них родным городом. Баскетболисты пожертвуют также $ 250 тыс.

Напомним, на сегодняшний день в США зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения новой формой коронавируса (более 330 тыс.). США — третья страна в мире по числу смертельных случаев, связанных с коронавирусом (более 9600).