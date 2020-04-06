Тэйтум пожертвует $ 250 тыс. нуждающимся Бостона
Защитник «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум принял решение выделить $ 250 тыс. для поддержки нуждающегося населения Бостона (штат Массачусетс, США). Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме».
Тэйтум принял такое решение на фоне дальнейшего распространения коронавируса.
Кроме этого, Тэйтум скооперировался с защитником «Вашингтон Уизардс» Брэдли Билом для помощи Сент-Луису (штат Миссури, США), который является для них родным городом. Баскетболисты пожертвуют также $ 250 тыс.
Напомним, на сегодняшний день в США зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения новой формой коронавируса (более 330 тыс.). США — третья страна в мире по числу смертельных случаев, связанных с коронавирусом (более 9600).
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