Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Тэйтум пожертвует $ 250 тыс. нуждающимся Бостона

Тэйтум пожертвует $ 250 тыс. нуждающимся Бостона
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум принял решение выделить $ 250 тыс. для поддержки нуждающегося населения Бостона (штат Массачусетс, США). Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме».

Тэйтум принял такое решение на фоне дальнейшего распространения коронавируса.

Кроме этого, Тэйтум скооперировался с защитником «Вашингтон Уизардс» Брэдли Билом для помощи Сент-Луису (штат Миссури, США), который является для них родным городом. Баскетболисты пожертвуют также $ 250 тыс.

Напомним, на сегодняшний день в США зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения новой формой коронавируса (более 330 тыс.). США — третья страна в мире по числу смертельных случаев, связанных с коронавирусом (более 9600).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020