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Ровно три года назад Наварро стал первым игроком, набравшим 4000 очков в Евролиге

Ровно три года назад Наварро стал первым игроком, набравшим 4000 очков в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

6 апреля 2017 года бывший разыгрывающий «Барселоны» Хуан Карлос Наварро стал первым игроком в истории Евролиги, который достиг отметки в 4000 набранных очков. Это случилось в матче с «Фенербахче».

Всего за карьеру в Евролиге Наварро набрал 4152 очка. На сегодняшний день этот показатель превзошёл лишь защитник «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис (4239), который до сих пор продолжает карьеру.

Наварро и Спанулис — единственные игроки в истории Евролиги, которые преодолели отметку в 4000 очков. У их ближайшего преследователя, Георгиоса Принтезиса, 3209 очков.

Список лучших снайперов Евролиги

1. Вассилис Спанулис — 4239.
2. Хуан Карлос Наварро — 4152.
3. Георгиос Принтезис — 3209.
4. Нандо де Коло — 3069.
5. Паулис Янкунас — 3047...
27. Алексей Швед — 2288.

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