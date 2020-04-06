Баркли: я ненавидел Кевина Гарнетта
Бывший баскетболист НБА легендарный Чарльз Баркли, работающий экспертом на телевидении, поделился мыслями о Кевине Гарнетте, который 3 апреля был официально введён в Зал славы НБА. Баркли признался, что ненавидел играть против Гарнетта.
«Вообще-то, я ненавидел этого парня. К примеру, мы проводили 26-й матч сезона, или 52-й, или 82-й. Но каждый из этих матчей он играл так, будто это седьмой матч серии плей-офф. Я думал: „Эй, парень, успокойся, у нас 82 матча в сезоне“. Я в НБА около 40 лет и могу сказать, что Гарнетт и Уэстбрук — самые жёсткие и упорные игроки в лиге», — сказал Баркли в интервью, размещённом на странице Get Up в «Твиттере».
Напомним, Чарльз Баркли тоже является членом Зала славы НБА.
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