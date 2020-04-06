Баскетболист сборной Украины потратил на лечение от коронавируса $ 128

Форвард сборной Украины Вячеслав Бобров, переболевший коронавирусом, рассказал, какие симптомы чувствовал при недуге и сколько денег потратил на лечение.
«Симптомы коронавируса? У меня три дня была температура, утраты обоняния не испытывал. Из-за пневмонии у меня был сухой кашель. В целом чувствовал себя неплохо, но первые четыре дня было тяжеловато из-за антибиотиков и повышенной температуры.
За палату ничего не платил. Сам покупал антибиотики и кое-какие препараты. На лечение потратил 3500 гривен (около $ 128. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Боброва Федерация баскетбола Украины.
Вячеслав Бобров выступает в чемпионате Испании в составе «Фуэнлабрады», и, по его словам, вероятнее всего, он подхватил инфекцию на Пиренейском полуострове.
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