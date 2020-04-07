Драгич: мой дядя застрял в США и я пытаюсь отправить его домой

Разыгрывающий защитник «Майами Хит» Горан Драгич поделился мыслями о своём будущем, а также рассказал, что пандемия коронавируса добавила ему проблем бытового характера.

«Сейчас я играю в баскетбол и знаю, что, скорее всего, продолжу это делать. Кто-то предложит мне контракт. Не могу сказать, что я взволнован из-за того, что получу статус свободного агента, но есть некоторая неопределённость. Но таков наш бизнес.

Честно говоря, сейчас мне сложно думать о будущем и о том, что я стану свободным агентом. У меня много других проблем. Моя дядя застрял в США. Пытаюсь вернуть его на родину. Постоянно нахожусь на связи с правительством. Ситуация просто сумасшедшая для всей моей семьи. Надеюсь, когда с вирусом будет покончено, я смогу подумать о своём будущем", — приводит слова Драгича Miami Herald.