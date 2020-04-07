Комиссар НБА Сильвер: до конца апреля лига не будет принимать решения по сезону

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что лига до конца апреля не планирует принимать никаких решений относительно прерванного из-за коронавируса сезона-2019/2020.
«Ещё на прошлой неделе я сказал, что нужно просто смириться с происходящим. Суть в том, что как минимум до конца апреля мы не сможем принять какое-либо решение. И это не значит, что мы обязательно сделаем это после 1 мая. Всем сейчас нужно немного успокоиться.
Внутри лиги, в разговорах с нашими игрокам и командами, мы рассматриваем разные варианты возобновления сезона. Но я считаю, что сейчас слишком рано, учитывая происходящее, прогнозировать или предсказывать, что будет через несколько недель», – сказал Сильвер в интервью TNT.
НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
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