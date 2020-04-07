Баркли: Коби Брайант ближе всех приблизился к Джордану

Легенда НБА, бывший форвард «Филадельфия Сиксерс», «Финикс Санз» и «Хьюстон Рокетс» Чарльз Баркли назвал Коби Брайанта лучшим игроком в истории НБА после Майкла Джордана.
«Коби – лучший баскетболист из тех, кого я видел, если сравнивать с Джорданом. А Майкл – величайший из тех, кого я видел и с кем играл. Я всегда говорил это – Коби ближе всех приблизился к нему.
Мне не довелось играть против Карима в его расцвете сил, против Уилта Чемберлена, Билла Расселла или Леброна Джеймса. Но я твёрдо уверен, Коби Брайант – лучший игрок, которого я когда-либо видел, кроме Майкла Джордана», – сказал Баркли в интервью Get Up.
Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Экс-баскетболист пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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