Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Испанская лига продаст на аукционе кроссовки с автографом Коби Брайанта

Испанская лига продаст на аукционе кроссовки с автографом Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Испанская баскетбольная лига продаст на аукционе кроссовки с автографом легендарного защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. Вырученные средства будут в фонд по борьбе с коронавирусом.

Накануне стало известно, что Брайант будет введён в Зал славы НБА в 2020 году. Церемония пройдёт 29 августа на родине баскетбола в городе Спрингфилд, штат Массачусетс.

Фото доступно на странице HoopsHype в «Твиттере».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лейкерс».

Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Чемпионат» собрал главные моменты в карьере Коби Брайанта.

Баркли: Коби Брайант ближе всех приблизился к Джордану
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020