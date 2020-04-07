Испанская лига продаст на аукционе кроссовки с автографом Коби Брайанта

Испанская баскетбольная лига продаст на аукционе кроссовки с автографом легендарного защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. Вырученные средства будут в фонд по борьбе с коронавирусом.



Накануне стало известно, что Брайант будет введён в Зал славы НБА в 2020 году. Церемония пройдёт 29 августа на родине баскетбола в городе Спрингфилд, штат Массачусетс.

Фото доступно на странице HoopsHype в «Твиттере».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лейкерс».



Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Чемпионат» собрал главные моменты в карьере Коби Брайанта.