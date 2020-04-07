Ватутин: последствия пандемии могут нанести нокаутирующий удар по спорту в России

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин выразил мнение, что финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, может стать фатальным для российского спорта.



«Потери мировой экономики вообще и индустрии спорта в частности будут огромными. Доходная часть бюджета многих компаний приближается к нулю, у клубов и лиг закрылись источники поступления средств, остаются только колоссальные невыполнимые обязательства в виде контрактов с игроками и спонсорами. Если на Западе рано или поздно индустрия переформатируется и снова заработает, то в России проблемы намного серьёзнее. Западная модель основана на бизнесе, начнутся игры, трансляции, пойдёт зритель на трибуны, экономика включится.

В России к пандемии коронавируса добавился обвал цен на нефть и падение рубля. Буду рад ошибиться, но это нокаутирующий удар по нашему спорту. Ситуация будет выправляться намного дольше, отечественный спорт – дотационный, управляется не рыночными механизмами, а амбициями владельцев клубов, компаниями или бизнесменами. Доходы от билетной выручки, мерчендайзинга, телевидения не покрывают и половины бюджетов, поэтому сначала придётся ждать общего улучшения экономической ситуации, в спорте вновь появятся настоящие спонсоры.

Думаю, последствия будем ощущать не менее двух, а то и трёх сезонов. Всё сказанное относится и к ситуации с ЦСКА, клубным контрактам с игроками, спонсорским поступлениям. Наш владелец «Норникель» всегда был и остаётся надёжным партнёром, потому мы смотрим в будущее с осторожным оптимизмом. В любом случае трудностей не избежать», — приводит слова Ватутина «Советский спорт».