Кириленко: не согласен, что российский баскетбол находится в кризисе

Президент РФБ Андрей Кириленко не согласен с мнением, что российский баскетбол находится в кризисе. Он также прокомментировал тот факт, что в НБА впервые за 20 лет нет ни одного отечественного игрока на контракте.



«Наш баскетбол в кризисе? Я с этим не согласен. Да, своих игроков в НБА у нас сейчас действительно нет, но они появятся в ближайшем будущем.



У нас отличное поколение игроков в сборной до 19 лет. Из них семь-восемь человек реально способны раскрыться на высшем уровне – вплоть до той самой НБА. В будущем сезоне на драфт поедет Никита Михайловский. После Токио начнётся обновление сборной. Конечно, это сложный процесс. Но я уже вижу ребят, которые могут прийти на смену нынешним лидерам», – приводит слова Кириленко «Большой спорт».