Кириленко: не согласен, что российский баскетбол находится в кризисе
Президент РФБ Андрей Кириленко не согласен с мнением, что российский баскетбол находится в кризисе. Он также прокомментировал тот факт, что в НБА впервые за 20 лет нет ни одного отечественного игрока на контракте.
«Наш баскетбол в кризисе? Я с этим не согласен. Да, своих игроков в НБА у нас сейчас действительно нет, но они появятся в ближайшем будущем.
У нас отличное поколение игроков в сборной до 19 лет. Из них семь-восемь человек реально способны раскрыться на высшем уровне – вплоть до той самой НБА. В будущем сезоне на драфт поедет Никита Михайловский. После Токио начнётся обновление сборной. Конечно, это сложный процесс. Но я уже вижу ребят, которые могут прийти на смену нынешним лидерам», – приводит слова Кириленко «Большой спорт».
Читайте также
- 7 апреля 2020
-
15:25
-
14:45
-
13:59
-
13:02
-
12:02
-
10:42
-
09:45
-
09:05
-
00:58
- 6 апреля 2020
-
23:45
-
22:58
-
21:44
-
20:36
-
19:50
-
18:25
-
17:32
-
16:39
-
15:09
-
14:17
-
14:01
-
12:37
-
11:41
-
10:20
-
09:53
-
09:28
-
09:00
- 5 апреля 2020
-
23:59
-
22:51
-
21:56
-
20:48
-
19:56
-
18:42
-
16:50
-
15:41
-
14:32
Партнерский контент