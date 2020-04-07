Ватутин: преждевременно говорить о переходах, подписаниях новых игроков

Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что подписание новых игроков не стоит на повестке дня у московского клуба.



«Преждевременно говорить о переходах, подписаниях новых игроков. Мировая экономика уверенно движется в сторону рецессии, экономика всего мира сейчас в шоковом состоянии. Трудно ожидать, что баскетбол станет островком спокойствия. Сейчас никто никого не подписывает, иные вопросы на повестке дня. Прежде всего — действующие контракты игроков, а не будущие соглашения.



У всех команд в Европе, у всех команд вообще, и не только в баскетболе, сейчас идет полная потеря доходной базы, нет прибыли. А контракты – самая затратная часть. Надо думать, как договориться с теми, кто у тебя есть сейчас, а не думать, что будет в следующем сезоне. К сожалению, так», — сказал Ватутин во время прямого эфира на странице ПБК ЦСКА во «ВКонтакте».