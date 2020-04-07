Ватутин: преждевременно говорить о переходах, подписаниях новых игроков

Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что подписание новых игроков не стоит на повестке дня у московского клуба.
«Преждевременно говорить о переходах, подписаниях новых игроков. Мировая экономика уверенно движется в сторону рецессии, экономика всего мира сейчас в шоковом состоянии. Трудно ожидать, что баскетбол станет островком спокойствия. Сейчас никто никого не подписывает, иные вопросы на повестке дня. Прежде всего — действующие контракты игроков, а не будущие соглашения.
У всех команд в Европе, у всех команд вообще, и не только в баскетболе, сейчас идет полная потеря доходной базы, нет прибыли. А контракты – самая затратная часть. Надо думать, как договориться с теми, кто у тебя есть сейчас, а не думать, что будет в следующем сезоне. К сожалению, так», — сказал Ватутин во время прямого эфира на странице ПБК ЦСКА во «ВКонтакте».
- 7 апреля 2020
-
23:52
-
23:00
-
21:49
-
20:55
-
19:46
-
18:36
-
17:58
-
15:46
-
15:25
-
14:45
-
13:59
-
13:02
-
12:02
-
10:42
-
09:45
-
09:05
-
00:58
- 6 апреля 2020
-
23:45
-
22:58
-
21:44
-
20:36
-
19:50
-
18:25
-
17:32
-
16:39
-
15:09
-
14:17
-
14:01
-
12:37
-
11:41
-
10:20
-
09:53
-
09:28
-
09:00
- 5 апреля 2020
-
23:59