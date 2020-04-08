Дело по обвинению «Олимпиакоса» в подкупе судей закрыто

Апелляционный комитет Евролиги закрыл дело по обвинению греческого «Олимпиакоса» в подкупе судей. Его выдвинул другой греческий клуб, «Панатинаикос», после матча между командами в 2018 году, сообщает Eurohoops.

Суд Евролиги два раза оставлял дело без движения из-за отсутствия доказательств, однако промежуточный арбитражный суд CAS постановил снова дать делу ход и вернуть его Евролиге.

В той встрече «Панатинаикос» одержал победу со счётом 93:80, но после матча владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос заявил, что президент «Олимпиакоса» перед началом встречи дал арбитрам взятку. По его словам, речь шла о сумме в € 20 тыс. Судьи должны были сделать ставку на победу «Олимпиакоса» в одной из букмекерских компаний.