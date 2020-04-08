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Карим Абдул-Джаббар пожертвовал 900 защитных очков врачам, борющимся с коронавирусом

Карим Абдул-Джаббар пожертвовал 900 защитных очков врачам, борющимся с коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Легендарный центровой НБА Карим Абдул-Джаббар пожертвовал 900 защитных очков врачам больницы в Сан-Диего, которые борются с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Bleacher Report. Шестикратный чемпион лиги лично доставил очки в больницу.

«Я очень сопереживаю вам. Поэтому я здесь», – сказал 72-летний Абдул-Джаббар врачам, которые встретили его в больнице.

НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

Ранее комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что лига до конца апреля не планирует принимать никаких решений относительно прерванного из-за коронавируса сезона-2019/2020.

Комиссар НБА Сильвер: до конца апреля лига не будет принимать решения по сезону
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