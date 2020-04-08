Кевин Гарнетт: перейди я в «Бостон» раньше, у меня был бы ещё один перстень или два

Бывший форвард «Миннесоты Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс» Кевин Гарнетт выразил сожаление по поводу того, что присоединился к Полу Пирсу в «Бостон Селтикс» только в 2007 году.
«Играть с Полом, играть с Рэем, приехать в Бостон было огромнейшим испытанием в моей жизни. Вероятно, это было одно из самых важных решений, которые я принял в своей карьере. Но я рад, что пошёл на это.
Если бы мог вернуться в прошлое и что-то изменить, то я бы ушёл из «Миннесоты» немного раньше. Руководство клуба было не таким преданным, как я. Мне стоило быстрее перейти в «Бостон» или изменить ситуацию раньше. Я был бы немного моложе. И если бы мы объединились с полом Пирсом чуть раньше, кто знает, возможно, сейчас у меня был бы ещё один перстень или два», — приводит слова Гарнетта Clutch Points.
43-летний Гарнетт провёл в НБА 21 сезон. В 2008 году стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс», а в 2004-м получил звание MVP сезона.
Ранее Гарнетт был номинирован на включение в Зал славы НБА. Церемония пройдёт 29 августа.
- 8 апреля 2020
-
11:01
-
10:46
-
09:18
-
04:49
-
03:18
-
00:57
- 7 апреля 2020
-
23:52
-
23:00
-
21:49
-
20:55
-
19:46
-
18:36
-
17:58
-
15:46
-
15:25
-
14:45
-
13:59
-
13:02
-
12:02
-
10:42
-
09:45
-
09:05
-
00:58
- 6 апреля 2020
-
23:45
-
22:58
-
21:44
-
20:36
-
19:50
-
18:25
-
17:32
-
16:39
-
15:09
-
14:17
-
14:01
-
12:37