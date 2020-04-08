Кевин Гарнетт: перейди я в «Бостон» раньше, у меня был бы ещё один перстень или два

Бывший форвард «Миннесоты Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс» Кевин Гарнетт выразил сожаление по поводу того, что присоединился к Полу Пирсу в «Бостон Селтикс» только в 2007 году.

«Играть с Полом, играть с Рэем, приехать в Бостон было огромнейшим испытанием в моей жизни. Вероятно, это было одно из самых важных решений, которые я принял в своей карьере. Но я рад, что пошёл на это.



Если бы мог вернуться в прошлое и что-то изменить, то я бы ушёл из «Миннесоты» немного раньше. Руководство клуба было не таким преданным, как я. Мне стоило быстрее перейти в «Бостон» или изменить ситуацию раньше. Я был бы немного моложе. И если бы мы объединились с полом Пирсом чуть раньше, кто знает, возможно, сейчас у меня был бы ещё один перстень или два», — приводит слова Гарнетта Clutch Points.



43-летний Гарнетт провёл в НБА 21 сезон. В 2008 году стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс», а в 2004-м получил звание MVP сезона.



Ранее Гарнетт был номинирован на включение в Зал славы НБА. Церемония пройдёт 29 августа.