Курбанов: можно сыграть при пустых трибунах один матч Евролиги, но не «Финал четырёх»

Форвард ЦСКА и сборной России Никита Курбанов рассказал, как проводит время, находясь на самоизоляции, а также поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Евролиги, если турнир всё же состоится в 2020 году.
«Мне повезло, я за городом, мне легче, чем другим. Надеемся, что в скором всё образуется. Как, наверное, у всякого баскетболиста, у меня на участке есть площадка с кольцом. Я это называю «небольшой фрагмент площадки». Он позволяет побросать, подвигаться, не потерять чувство мяча и кольца. Один более-менее справляюсь.
Понятно, что после завершения Единой лиги ВТБ и прочих новостей надежда начинает угасать, но я верю, что решение будет найдено и сезон доигран. Слишком большой путь проделан. Я думаю, все игроки хотят завершения сезона. Иначе остаётся чувство опустошения, ты не можешь оценить сезон ни плохо, ни хорошо, как будто застрял где-то. По мне, лучше доиграть, чем досрочно завершить.
Готов ли я пожертвовать каникулами ради Евролиги? Возможно, но лето в любом случае разгрузилось из-за переноса Олимпийских игр. Правда, остаются матчи олимпийской квалификации. Или они перенесутся на следующее лето? Скорее всего, так. Ох, сейчас сложно гадать.
Я хочу доиграть сезон, но финальные матчи без зрителей… Можно сыграть при пустых трибунах один матч, а «Финал четырёх» без зрителей — это очень странно. Главные игры сезона хотелось бы провести в атмосфере финала. Без поддержки трибун финал будет неправильным», — приводит слова Курбанова «Спорт день за днём».
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