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ФИБА отменила все чемпионаты Европы в разных возрастах, запланированные на лето

ФИБА отменила все чемпионаты Европы в разных возрастах, запланированные на лето
Баскетбол 0

Чемпионаты Европы по баскетболу среди игроков разных возрастов, которые должны были пройти летом, отменены из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Всего по решению ФИБА отменено 16 турниров в возрасте от 14 до 21 года. Все принимающие соревнования страны при желании сохранят за собой право провести турнир в 2021 году.

Отбор на юниорские чемпионаты мира 2021 года будет проходить в соответствии с рейтингом ФИБА.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. В настоящий момент из-за объявленной пандемии приостановлены или отменены практически все спортивные соревнования.

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