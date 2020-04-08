ФИБА отменила все чемпионаты Европы в разных возрастах, запланированные на лето

Чемпионаты Европы по баскетболу среди игроков разных возрастов, которые должны были пройти летом, отменены из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА).
Всего по решению ФИБА отменено 16 турниров в возрасте от 14 до 21 года. Все принимающие соревнования страны при желании сохранят за собой право провести турнир в 2021 году.
Отбор на юниорские чемпионаты мира 2021 года будет проходить в соответствии с рейтингом ФИБА.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. В настоящий момент из-за объявленной пандемии приостановлены или отменены практически все спортивные соревнования.
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