Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В ФИБА рассказали о роли в организации экс-главы комиссии ВАДА Макларена

В ФИБА рассказали о роли в организации экс-главы комиссии ВАДА Макларена
Баскетбол 0

Одной из задач канадского юриста Ричарда Макларена в Международной федерации баскетбола станет расследование любых нарушений антидопинговых правил (ФИБА).

«Роль Макларена — офицер по сохранению целостности баскетбола. Согласно внутреннему регламенту, он должен поддерживать ФИБА в расследованиях, касающихся любых нарушений, привлекших внимание. Расследовать любые предполагаемые нарушения кодексов или антидопинговых правил», — приводит слова сотрудника пресс-службы ФИБА ТАСС.

Как объяснили в федерации, Макларен при необходимости может проводить для ФИБА специальную экспертизу, если она потребуется для расследований, и «предоставлять независимый отчёт после её проведения».

Напомним, Ричард Макларен возглавлял независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по допинговым расследованиям в российском спорте.

Экс-глава комиссии ВАДА Макларен получил пост в Международной федерации баскетбола
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020