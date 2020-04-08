В ФИБА рассказали о роли в организации экс-главы комиссии ВАДА Макларена

Одной из задач канадского юриста Ричарда Макларена в Международной федерации баскетбола станет расследование любых нарушений антидопинговых правил (ФИБА).



«Роль Макларена — офицер по сохранению целостности баскетбола. Согласно внутреннему регламенту, он должен поддерживать ФИБА в расследованиях, касающихся любых нарушений, привлекших внимание. Расследовать любые предполагаемые нарушения кодексов или антидопинговых правил», — приводит слова сотрудника пресс-службы ФИБА ТАСС.



Как объяснили в федерации, Макларен при необходимости может проводить для ФИБА специальную экспертизу, если она потребуется для расследований, и «предоставлять независимый отчёт после её проведения».



Напомним, Ричард Макларен возглавлял независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по допинговым расследованиям в российском спорте.

Экс-глава комиссии ВАДА Макларен получил пост в Международной федерации баскетбола