Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Владимир Путин открыл совещание по проблеме коронавируса
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

CAS утвердил решение РФБ об исключении тульского «Арсенала» из чемпионата России

CAS утвердил решение РФБ об исключении тульского «Арсенала» из чемпионата России
Баскетбол 0

Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил решение Российской федерации баскетбола об исключении тульского «Арсенала» из числа участников чемпионата России, сообщает официальный сайт РФБ.

Напомним, поводом столь суровых санкций в отношении «Арсенала» стал инцидент, произошедший 7 декабря 2019 года в матче регулярного чемпионата Второго дивизиона мужской Суперлиги со ставропольским «Динамо». Решением исполкома РФБ, хозяева «за отсутствие спортивной борьбы в последней четверти игры» были исключены из состава участников XXIX чемпионата России по баскетболу.

«13 декабря БК «Арсенал» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, которая сегодня была отклонена. Таким образом, решение, вынесенное исполкомом РФБ, остаётся в силе: тульский клуб исключён из числа участников чемпионата и займёт в итоговой классификации последнее место. При этом все расходы по арбитражу, определённые судебной канцелярией CAS, будут возложены на «Арсенал», — говорится в заявлении РФБ.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020