CAS утвердил решение РФБ об исключении тульского «Арсенала» из чемпионата России

Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил решение Российской федерации баскетбола об исключении тульского «Арсенала» из числа участников чемпионата России, сообщает официальный сайт РФБ.
Напомним, поводом столь суровых санкций в отношении «Арсенала» стал инцидент, произошедший 7 декабря 2019 года в матче регулярного чемпионата Второго дивизиона мужской Суперлиги со ставропольским «Динамо». Решением исполкома РФБ, хозяева «за отсутствие спортивной борьбы в последней четверти игры» были исключены из состава участников XXIX чемпионата России по баскетболу.
«13 декабря БК «Арсенал» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, которая сегодня была отклонена. Таким образом, решение, вынесенное исполкомом РФБ, остаётся в силе: тульский клуб исключён из числа участников чемпионата и займёт в итоговой классификации последнее место. При этом все расходы по арбитражу, определённые судебной канцелярией CAS, будут возложены на «Арсенал», — говорится в заявлении РФБ.
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