Костас Слукас: сезон в Евролиге должен быть отменён, ситуация зашла слишком далеко

Разыгрывающий турецкого «Фенербахче» Костас Слукас выразил мнение, что текущий сезон Евролиги следует завершить досрочно. По его словам, возобновлять матчи крайне опасно.



«Думаю, что будет очень трудно возобновить игры, потому что ситуация с коронавирусом зашла слишком далеко. Возможное возобновление сезона несёт большую опасность. Мне кажется, что он должен быть отменён», – приводит слова Слукаса Eurohoops.



Напомним, 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников.



Ранее Слукас заявил, что игроки его команды могли заразиться коронавирусом после матча Евролиги с «Химками».

Игрок «Фенербахче» считает, что его партнёры заразились коронавирусом на матче с «Химками»