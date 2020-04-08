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Джеймс: ежедневно тренируюсь. Делаю всё, чтобы вернуться сильным и физически, и ментально

Джеймс: ежедневно тренируюсь. Делаю всё, чтобы вернуться сильным и физически, и ментально
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как проводит время во время паузы в сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Ни дня без тренировок — регулярно занимаюсь собой. Делаю всё возможное, чтобы быть подготовленным к возобновлению сезона как физически, так и ментально. Нахожусь на регулярной связи с партнёрами по команде и тренерским штабом.

Конечно, провожу время с семьёй. Так много совместного времени бывает редко, поэтому пользуюсь возможностью изо дня в день.

Фильмы и другие развлечения — вот то, что нам нравится делать вместе», — цитирует Джеймса People.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 305 тыс. человек.

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