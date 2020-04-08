Братья Адетокунбо пожертвовали Греции 20 тыс. защитных масок
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял решение помочь родной Греции на фоне пандемии коронавируса. Баскетболист вместе со своей семьёй пожертвовал Афинам и Зографосу 20 тыс. защитных масок, сообщает Clutch Points.
«Мне бы хотелось поблагодарить братьев Адетокунбо за их пожертвование в столь тяжёлое время. Их поступок свидетельствует о том, что они не забывают свой город. Как только кошмар с коронавирусом пройдёт, мы устроим в честь братьев Адетокунбо мероприятия», — сказал мэр Зографоса Вассилис Тодас
На сегодняшний день в Греции зарегистрировано более 1700 случаев заражения коронавирусом, 79 из них стали смертельными. В мире на сегодняшний насчитывается более 1,4 млн заразившихся, число летальных исходов составляет более 82 тыс.
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