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Брайан Коланджело прошёл собеседование с «Чикаго Буллз» на должность вице-президента

Брайан Коланджело прошёл собеседование с «Чикаго Буллз» на должность вице-президента
Баскетбол / НБА 0

Известный функционер НБА Брайан Коланджело прошёл собеседование с боссами «Чикаго Буллз» на предмет получения должности вице-президента в клубе, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Последним местом работы Коланджело был клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс». Брайан лишился работы в команде из Пенсильвании после скандала с фейковыми аккаунтами в социальной сети «Твиттер».

За годы работы в лиге Коланджело сотрудничал также с «Финикс Санз» и «Торонто Рэпторс».

Напомним, недавно стало известно, что «Чикаго Буллз» пребывает в поисках кандидатур на должности вице-президента и генерального менеджера. Команда из Иллинойса находится на стадии перестройки уже несколько лет и до приостановки регулярного чемпионата вновь имела мало шансов на попадание в плей-офф.

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