Швед может вернуться в НБА
Агент разыгрывающего подмосковных «Химок» Алексея Шведа Обрад Фимич не исключает возвращения игрока в Национальную баскетбольную ассоциацию.
«Возможное возвращение Алексея в НБА? Клубы лиги проявляют к нему интерес каждый год. Не исключаю, что в случае досрочного завершения Евролиги и продления этого сезона в НБА Швед может оказаться в одной из команд, претендующих на кубок Ларри О'Брайена», — приводят слова Фимича «Известия».
Алексей Швед выступал в НБА с 2012 по 2015 год. Он играл за четыре клуба — «Миннесоту Уайлд», «Филадельфию Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс». В 2013 году он принял участие в Матче восходящих звёзд НБА. Кроме того, Швед — бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.
Михайлюк рассказал о вариантах продолжения сезона НБА
Читайте также
- 9 апреля 2020
-
06:52
-
02:58
-
00:26
-
00:19
- 8 апреля 2020
-
22:34
-
21:52
-
20:22
-
19:40
-
18:22
-
16:40
-
16:02
-
15:46
-
14:40
-
13:17
-
11:01
-
10:46
-
09:18
-
04:49
-
03:18
-
00:57
- 7 апреля 2020
-
23:52
-
23:00
-
21:49
-
20:55
-
19:46
-
18:36
-
17:58
-
15:46
-
15:25
-
14:45
-
13:59
-
13:02
-
12:02
-
10:42
-
09:45
Партнерский контент