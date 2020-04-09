Швед может вернуться в НБА

Агент разыгрывающего подмосковных «Химок» Алексея Шведа Обрад Фимич не исключает возвращения игрока в Национальную баскетбольную ассоциацию.

«Возможное возвращение Алексея в НБА? Клубы лиги проявляют к нему интерес каждый год. Не исключаю, что в случае досрочного завершения Евролиги и продления этого сезона в НБА Швед может оказаться в одной из команд, претендующих на кубок Ларри О'Брайена», — приводят слова Фимича «Известия».

Алексей Швед выступал в НБА с 2012 по 2015 год. Он играл за четыре клуба — «Миннесоту Уайлд», «Филадельфию Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс». В 2013 году он принял участие в Матче восходящих звёзд НБА. Кроме того, Швед — бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.